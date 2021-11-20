Экс-хоккеист, создавший свой Telegram-канал, рассказал о странных просьбах от читателей

Экс-защитник «Сочи», «Салавата Юлаева», «Спартака» и других команд КХЛ Никита Щитов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о своем Telegram -канале.

— Почему решили именно через Telegram-канал транслировать мысли о хоккее?

— Это мое видение. Telegram — очень популярная и интересная платформа. В отличие от Instagram, там можно написать больше текста. Все легко вмещается в один пост. Все больше людей уходят в Telegram.

— Откуда берете идеи для публикаций? Видел, что у вас есть почта для обратной связи.

— Я в хоккее с пяти лет. На протяжении всей карьеры мне было интересно наблюдать за всем изнутри и делать какие-то выводы. У меня накопился большой опыт — и хочется им делиться. Многие люди отводят своих детей на хоккей и банально не знают, что делать. Возможно, мои советы и публикации поменяют мировоззрение на хоккей, дадут что-то правильное родителям, детям. В основном информацию беру от себя. Приходит что-то на ум — и пишешь об этом. Иногда на почту присылают интересные вопросы, из которых получаются темы.

— Странные просьбы поступали? К примеру, пристроить ребенка в клуб КХЛ.

— Приходят сообщения: «Помогите пристроить ребенка». Всегда отвечаю, что я не работаю в системе клубов. Но я людям не отказываю. У меня много знакомых в хоккейном круге — агентов, скаутов. Стараюсь этих людей как-то свести, чтобы они поняли, сможет ли он помочь ребенку. Стараюсь содействовать.

— На ваши посты кто-то обижался?

— На некоторые — могли. Например, я же написал о том, что со мной прекратили сотрудничество в качестве эксперта, и сказал, что хоккей давно прекратился в «Дом-2». Люди могли обидеться. Мне, честно говоря, все равно.