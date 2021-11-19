Илья Воробьев: «В большей степени мы сами себе проиграли игру»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:4).

— В большей степени мы сами себе проиграли игру — с этой командой два гола себе привозить нельзя. Мы, к сожалению, это сделали, поэтому проиграли, — цитирует тренера сайт омичей.

— По поводу игры в атаке: для «Металлурга» две заброшенных шайбы тоже не самый лучший результат. Насколько удовлетворены именно игрой в атаке сегодня? Про ошибки обороны мы поняли.

— Тут надо опять отметить количество блокированных бросков у «Авангарда»: многие шайбы даже не доходили до ворот. Где-то в первом периоде мы обратили на это внимание, после перерыва, что мы недостаточно агрессивны. Понятно, знали, что они будут блокировать, но все равно надо было больше бросать.

— Два вопроса: понятно, что вопрос был более актуален после игры в Магнитогорске, но все-таки: Денис Зернов приехал в Балашиху. Рассчитывали ли, что он как-то больше мог себя проявить, учитывая его годы в «Авангарде. И второй: прокомментируйте расторжение контракта с Артемом Загидулиным?

— Семен Кошелев, Денис Зернов — хотелось бы, чтобы они вдвоем обыграли «Авангард», но не получилось немножко. По Загидулину все просто: нам принадлежат на него права, у нас был совсем минимальный контракт с ним. Сейчас у нас есть два взрослых вратаря или два первых номера, скажем так. Артем уже второй год у нас посиживает, иногда выпускали, но права у нас. Поэтому ему агенты нашли вариант в Финляндии, и мы его отпустили, потому что Артему надо играть, он в таком возрасте. Он сейчас практически два года просидел: там чуть-чуть, здесь чуть-чуть и все. Поэтому мы считаем, что это правильное решение по отношению и к нему, и на будущее для клуба.

— Держите его в поле зрения в дальнейшем?

— Нам права на него принадлежат, он наш парень. Конечно, все время держим. Будем смотреть, как он будет там развиваться.

— Получается не очень приятная тенденция: пятая игра подряд проиграна в Балашихе и четвертая в этом сезоне подряд — на выезде.

— А почему вы про тенденцию не говорили, когда мы всех подряд выигрывали? Вы думали, что мы все выиграем или что? Знаете, я иногда удивляюсь. Вот про того же Малкина в 2012-2013 годах: он обыграет двоих, забьет в ближнюю «девятку», а мы говорим не «Малкин сделал», а говорим о том, что у нас защитники плохо сыграли, и вратарь ближнюю не прикрыл. Это сезон: у нас было, что мы обыгрывали всех, сейчас в силу каких-то причин... Мы же не из НХЛ, не из другой лиги, у нас тоже есть потолок зарплат, хорошие соперники, кому-то больше повезло, у кого-то дополнительные игры. А тут «у вас с защитничками сейчас немножко проблема». Можно так смотреть, а можно смотреть, что тот отрезок, за который мы проиграли всего четыре игры. Из шести очков половину мы взяли после паузы. Легко не будет. Я тоже хочу выигрывать каждую игру, и чтобы в конце было много очков, но легко не будет.