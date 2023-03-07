Дыняк высказался о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подвел итоги четвертого матча серии с «Нефтехимиком» в первом раунде Кубка Гагарина. Казанцы уступили в гостях со счетом 2:4.

«Мы выходим на каждую игру как на новый матч, не смотрим на предыдущие. Никакие победы нас не расслабляли, никто просто так ничего отдавать не будет. Хоккей — ситуативный вид спорта. Было так, стало так. Обвинять кого-то мы не собираемся, мы единый коллектив. Вместе проигрываем, вместе выигрываем. Сделаем определенные выводы и пойдем дальше. Это наши ошибки, у нас есть день перенастроить свои головы. Нижнекамск выиграл в концовке на фарте? Нет, они нас переработали. Но проигран бой, не проиграна война. Переосмыслим игру, будем действовать более качественно. Почему таким сложным для фаворитов получается первый раунд? У всех команд эмоции, все готовились ко второй фазе чемпионата. До последнего были неизвестны пары, все хотят идти дальше», — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.

После четырех матчей серии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» ничья 2:2. Пятая игра пройдет в Казани 9 марта.