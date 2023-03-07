Шипачев назвал безобразной игру «Ак Барса» в большинстве в матче с «Нефтехимиком»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев после поражения от «Нефтехимика» (2:4) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ назвал главную причину неудачного результата.

«Был ли это матч жизни для Нижнекамска? И для нас. Мы хотели выиграть, повели 2:0 и упустили свое преимущество. Безобразно играем в большинстве, будем исправляться. Ключевой момент? Безобразная игра в большинстве. Только она. И до пяти минут были удаления — ребята делают большинство, мы должны выходить и забивать голы, наказывать. Будем разбираться. В чем причины такой конкуренции в вашей серии и в первом раунде в целом? «Нефтехимик» играет в свой хоккей, но я хочу говорить о своей команде. О причинах не задумывался, сейчас все команды хорошо играют», — приводит слова Шипачева Metaratings.ru.

После четырех матчей серии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» ничья 2:2. Пятая игра пройдет в Казани 9 марта.