Шипачев назвал безобразной игру «Ак Барса» в большинстве в матче с «Нефтехимиком»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев после поражения от «Нефтехимика» (2:4) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ назвал главную причину неудачного результата.
«Был ли это матч жизни для Нижнекамска? И для нас. Мы хотели выиграть, повели 2:0 и упустили свое преимущество. Безобразно играем в большинстве, будем исправляться. Ключевой момент? Безобразная игра в большинстве. Только она. И до пяти минут были удаления — ребята делают большинство, мы должны выходить и забивать голы, наказывать. Будем разбираться. В чем причины такой конкуренции в вашей серии и в первом раунде в целом? «Нефтехимик» играет в свой хоккей, но я хочу говорить о своей команде. О причинах не задумывался, сейчас все команды хорошо играют», — приводит слова Шипачева Metaratings.ru.
После четырех матчей серии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» ничья 2:2. Пятая игра пройдет в Казани 9 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -