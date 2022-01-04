СКА обыграл «Куньлунь» в первом матче под руководством Ротенберга

СКА победил «Куньлунь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для нового главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга это была первая игра на этой должности. Матч состоялся в Мытищах.

Дубль в составе победителей сделал Леонид Комаров. Также отличились Эмиль Галимов, Мэт Робинсон и Антон Бурдасов. У хозяев забил Алекс Рич.

СКА набрал 64 очка и лидирует в Западной конференции. У «Куньлуня» 25 очков и последнее, 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Голы: Комаров — 2 (бол., Кузьменко, Гусев), 7:10 — 0:1. Галимов — 4 (Моисеев), 8:03 — 0:2. Робинсон — 3 (Галимов, Тимкин), 14:05 — 0:3. Рич — 5 (бол., Вонг, Спроул), 34:58 — 1:3. Комаров — 3 (Кузьменко, Бурдасов), 49:03 — 1:4. Бурдасов — 23 (бол., Лехтонен, Гусев), 54:20 — 1:5.

Вратари: Смит — Самонов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (5+15+6) — 52 (12+16+24).

Судьи: Гамалей, Гофман.

4 января. Мытищи. Арена Мытищи.