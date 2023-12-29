Гашек поддержал решение 50-летнего Хабибулина возобновить карьеру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал возвращение в хоккей вратаря Николая Хабибулина.

«Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе». Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — приводит слова Гашека «Матч ТВ».

Также Гашек признался, что до сегодняшнего дня не знал, что является самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ. В феврале 2011 года в возрасте 46 лет и 29 дней он сыграл свой последний матч за «Спартак».

27 декабря «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Хабибулиным. Соглашение рассчитано до конца апреля 2024 года. В «Торпедо» сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу регулярки.