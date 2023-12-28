Ковалев, Мозякин и Попов: кто из ветеранов может возобновить карьеру, как Ковальчук и Хабибулин?
Работа некоторых клубов в дедлайн показывает, как на флажке можно закрыть проблемные позиции и заходить в концовку сезона с большей уверенностью по составу. «Авангард» собрал вторую тройку нападения в поддержку компании Владимира Ткачева. «Трактор» продлил Максима Шабанова, скинул проблемный актив — Мэдисона Бауи — и добавили составу глубины. Некоторые клубы сыграли на ностальгии и помогли возобновить карьеры звездам прошлого. И если возвращение в «Спартак» Ильи Ковальчука предсказывалось заранее, то подписанный контракт Николая Хабибулина с «Торпедо» серьезно удивил. Хотя Игорь Ларионов уже анонсировал задумку, но верилось в ее реализацию с большим трудом.
Хабибулин и Ковальчук — игроки разных поколений. Николай Иванович в 1992 году выиграл Олимпиаду в Альбервилле, когда Илья Валерьевич еще ходил в школу. Смелый эксперимент «Торпедо» позволит игрокам встретиться на льду в матче КХЛ. Голкиперу в январе исполнится 51 год. Возраст солидный во всех смыслах. Достижение Вячеслава Фетисова, вернувшегося на одну игру в КХЛ, когда ветерану ЦСКА было 51 год 7 месяцев, Хабибулин не превзойдет. Для этого придется продлевать контракт с нижегородцами и выйти на матч еще и в следующем сезоне. Запущенная тенденция на перерождение ветеранов заставляет пофантазировать: а кто еще из завершивших карьеру игроков мог бы снова ворваться в большой хоккей?
Теперь уже не кажутся абсурдными заявления Максима Сушинского, который — то ли хайпа ради, то ли на полном серьезе — размышлял о возвращении в КХЛ как игрок. Су-33 на год моложе Хабибулина, хоть и закончил с хоккеем на сезон раньше — и сделал это не в НХЛ, а в чемпионате Швейцарии. «Спартак» мог продолжить поддержку ветеранов и помимо Ковальчука заявить Алексея Ковалева, помощника Алексея Жамнова. Легендарный форвард прямым текстом говорил, что готов сыграть за красно-белых при необходимости. Несмотря на давнее завершение карьеры (в 2017 году), АК-27 держит себя в форме, что подтверждали сами игроки «Спартака». Они рассказывали, как тренер накручивал их во время игровых тренировок.
Понятно, что зеленый свет ветерану, который намеревается еще пошуметь в КХЛ, дадут только в случае яркого сюжета. Как возвращение Ковальчука в родной «Спартак». Как контракт Хабибулина с «Торпедо», ведь Николай не успел провести прощальный матч. Сезон-2013/14 голкипер досрочно завершил из-за травмы, а летом предложений не поступило. Так и закончил — но, как выяснилось, никогда не поздно отмотать время назад и переиграть обстоятельства.
Красиво уйти из хоккея не получилось Сергею Мозякину. Лучший снайпер отечественных чемпионатов рассчитывал продолжить карьеру после сезона-2020/21, но не договорился с «Металлургом» и закинул коньки на дальнюю полку. В силу разных причин срывались прощальные матчи Мозякина — мешали то ковид, то реконструкция аэропорта в Магнитогорске. Сейчас Сергей Валерьевич входит в тренерский штаб «Металлурга». Возвращение бомбардира на лед восприняли бы спокойнее, чем тот же контракт Хабибулина с «Торпедо». Неизвестно только, в какой сейчас форме Мозякин.
ЦСКА проиграл пять матчей подряд, а перед дедлайном отказался от масштабных сделок, за исключением расторжения вратаря Александра Шарыченкова. Раз уж «Торпедо» перевело Хабибулина из тренеров во вратари, то и армейцам стоило задуматься: а не реанимировать ли карьеру Александра Попова, который входит в штаб Сергея Федорова? Последний плей-офф, когда ЦСКА обыграл в финале «Магнитку», нападающий доигрывал на смеси уколов и морально-волевых качеств, а после победы не вышел на награждение. Вряд ли Попову позволило бы сыграть здоровье, но взбодрить раздевалку такая задумка могла.
Конечно, в таких экспериментах больше пиара, чем спортивного смысла и логики. Никто не ждет, что Ковальчук поведет за собой «Спартак», несмотря на два гола в двух матчах подряд, а Хабибулин подвинет своих учеников — Адама Хуску и Ивана Кульбакова. Шумихи, впрочем, обе истории соберут едва ли меньше, чем легендарный Фетисов, спустившийся в 2011 году из вип-ложи на лед. Последуют ли примерам Ковальчука и Хабибулина другие ветераны — узнаем только в межсезонье. Переходы в КХЛ до 1 мая официально запрещены.
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