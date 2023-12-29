«Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов этой встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 41 очко в 45 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 43 играх находится на 11-й строчке.

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