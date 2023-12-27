«Торпедо» объявило о подписании контракта с 50-летним Николаем Хабибулиным
Бывший голкипер сборной России Николай Хабибулин подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.
Соглашение 50-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца апреля 2024 года. Он будет выступать за команду под 39-м номером.
Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Его последним клубом был «Чикаго».
В 2004 году Хабибулин в составе «Тампы» стал обладателем Кубка Стэнли. На счету голкипера золотая (1992) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр.
Источник: ХК «Торпедо»
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