«Петушиный поступок». Ведущий «Ак Барс ТВ» оскорбил хоккеиста «Салавата», который нанес травму форварду сборной России Воронкову
23:27
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).
В конце второго периода Воронков получил удар в голову от игрока уфимцев Петра Хохрякова, упал на лед и не смог продолжить встречу. Понадобились носилки, чтобы он покинул площадку.
Ведущий «Ак Барс ТВ» Илья Тагиров резко отрегировал на этот эпизод в Instagram: «Петушиный поступок», — написал он.
Пост в Instagram. Фото Instagram
Воронков был включен в состав сборной России для участия в Кубке Первого канала, который пройдет в Москве на следующей неделе.
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