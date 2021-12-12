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«Петушиный поступок». Ведущий «Ак Барс ТВ» оскорбил хоккеиста «Салавата», который нанес травму форварду сборной России Воронкову

23:27
Пост в Instagram. Фото Instagram Дмитрий Воронков. Фото Instagram
Пост в Instagram. Фото Instagram
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от игрока уфимцев Петра Хохрякова, упал на лед и не смог продолжить встречу. Понадобились носилки, чтобы он покинул площадку.

Ведущий «Ак Барс ТВ» Илья Тагиров резко отрегировал на этот эпизод в Instagram: «Петушиный поступок», — написал он.

Пост в Instagram. Фото Instagram
Пост в Instagram. Фото Instagram

Воронков был включен в состав сборной России для участия в Кубке Первого канала, который пройдет в Москве на следующей неделе.

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Иван Шитик все материалы автора
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