Силантьев: «Настраиваемся на то, что еще ничего не решено в финальной серии»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев отметил, что в финальной серии Кубка Гагарина еще ничего не решено.

«Мы не думаем, что у нас будут еще игры. Не размышляем так, что можно проиграть один-два матча, и все равно будем вести в счете. Нет, настраиваемся на то, что еще ничего не решено в этой серии, что есть только завтрашняя игра, и ее обязательно надо выиграть. Каждый матч — это что-то новое. И мы на каждый матч одинаково настраиваемся. Надо просто продолжать играть в свой хоккей и не отходить от того, что мы показываем весь сезон«, — цитируют «Известия» Силантьева.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.