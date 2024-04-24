Плющев: «Я не верю, что Ярославль вернется в серию»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Чем черт не шутит, но я не верю, что Ярославль вернется в серию. Думаю, следующую игру «Локомотив» все-таки выиграет, а «Магнитка» не будет особо возражать. Все же приятно завоевывать Кубки при своих болельщиках, а не на чужом поле», — цитирует LiveResult Плющева.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.