Канарейкин: «Финал Кубка Гагарина идет по нарастающей»

Бывший главный тренер «Локомотива» Федор Канарейкин прокомментировал победу «Металлурга» над ярославской командой (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Финал идет по нарастающей. Вторая и третья игра были насыщенней и интереснее первой. Они хорошо продвинули серию, финал разгорелся. Ярославлю, конечно, надо забивать. Команде с трудом даются голы. Вчера команда Никитина создавала моменты, но не могла довести их до конца», — цитирует LiveResult Канарейкина.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.