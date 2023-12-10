Дивизион Боброва победил дивизион Чернышева в игре за третье место ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

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Команда дивизиона Боброва взяла бронзу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2023 года в Санкт-Петербурге. В игре за третье место она победила команду дивизиона Чернышева со счетом 7:4.

В финале встретятся команды дивизиона Харламова и дивизиона Тарасова.