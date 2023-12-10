Второй день ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2023 года установил новый рекорд посещаемости

На ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2023 года установлен новый рекорд посещаемости.

Как информирует пресс-служба лиги, второй день шоу в Санкт-Петербурге посетили 20 384 зрителя. Предыдущее достижение было установлено накануне, 9 декабря, — 19 682 болельщика в первый день звездного уик-энда.

Суммарно за два дня «СКА Арену» посетили 40 066 зрителей, и эта цифра — рекордная для Матчей звезд КХЛ, проводимых в формате двух дней.