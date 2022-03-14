Главный тренер «Северстали» Разин объяснил отсутствие финского форварда Няттинена

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после седьмого матча первого раунда Кубка Гагарина против «Динамо» (1:2) объяснил отсутствие финского нападающего Йоонаса Няттинена. Он попал в заявку на игру, но так и не вышел на лед.

— Перед разминкой минут за пятнадцать Няттинен почувствовал недомогание, не вышел на игру. Пришлось перестраиваться, — заявил Разин.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.