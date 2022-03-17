«Динамо» расторгло контракты с О'Деллом и Петерссоном по соглашению сторон

Московское «Динамо» расторгло контракты с нападающими Эриком О'Деллом и Андре Петерссоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракты расторгнуты по соглашению сторон. 16 марта главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что О'Делл и Петерссон покинули команду.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА, серия стартует 17 марта.