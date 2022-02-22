«Динамо» проиграло «Барысу» по буллитам в контрольном матче

«Динамо» провело контрольный матч против «Барыса». Команда из Казахстана выиграла по буллитам — 4:3.

В составе «Динамо» отличались Андрей Прибыльский, Андрей Миронов и Иван Игумнов. У «Барыса» голы на счету Коди Куника, Валерия Орехова и Алихана Асетова.