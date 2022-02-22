Гол Кузьменко принес СКА победу в контрольном матче против «Автомобилиста»

СКА провел 22 февраля контрольный матч против «Автомобилиста». Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 4:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Андрей Кузьменко. Также в составе СКА отличились Михаил Воробьев, Захар Бардаков и Евгений Кетов.

Единственная шайба «Авто» на счету Джесси Блэкера.