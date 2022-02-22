В «Йокерите» заявили, что не собираются покидать КХЛ

На официальном сайте «Йокерита» появилось заявление клуба. Оно было опубликовано после требования фан-клуба финской команды выйти из числа участников КХЛ.

«У «Йокерита» есть действующие договоренности с КХЛ, которые клуб будет выполнять. Также клуб имеет определенные обязательства, как работодатель. Поскольку ситуация также является исключительно сложной, мы не считаем, что спортивный клуб «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы строго придерживаться своих взглядов на ситуацию.

Мы продолжаем пристально следить за ситуацией, и ведем активный диалог с нашими акционерами», — говорится в заявлении на сайте.