«Нефтехимик» обыграл «Витязь», Порядин и Рассказов отметились хет-триками

«Нефтехимик» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Голами в составе московской команды отметились Кирилл Рассказов, оформивший хет-трик, и Алексей Волгин. За нижнекамский клуб забили Илья Федотов, Егор Попов и Павел Порядин, оформивший хет-трик.

Отметим, что вратарь «Нефтехимика» Антон Кислицын дебютировал в КХЛ. Последние три сезона он работал тренером вратарей МХК «Реактор». Он подписал контракт с командой КХЛ 7 ноября, так как у клуба большие проблемы с голкиперами.

«Нефтехимик» занимает 11-е место на Востоке с 25 очками в 30 матчах. «Витязь» находится на седьмой строчке в Западной конференции, набрав 32 очка.

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«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы: Рассказов — 7 (Кара, Сараев), 2:55 — 1:0. Федотов — 1 (Лещенко, Галимов), 15:26 — 1:1. Рассказов — 8 (Кара), 16:38 — 2:1. Порядин — 11 (Митякин, Березин), 26:43 — 2:2. Рассказов — 9 (Абросимов, Кара), 29:19 — 3:2. Е.А. Попов — 3 (Шинкарук, Березин), 32:36 — 3:3. Волгин — 2 (бол., Кара, Попов), 40:41 — 4:3. Порядин — 12 (бол., Камара, Гончаров), 49:30 — 4:4. Порядин — 13 (Хохлов, Камара), 59:47 — 4:5.

Вратари: Дорожко — Кислицын.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (13+10+6) — 45 (9+17+19).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

14 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.