Ларионов — о подписании Филлипса: «Мы взяли защитника, который займет важную нишу в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал подписание канадского защитника Маркуса Филлипса.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год. В прошлом сезоне Филлипс провел 38 матчей и набрал 16 (5+11) очков за венгерский клуб «Секешфехервар».

«Мы взяли защитника, который займет очень важную нишу в нашей команде. Это разноплановый игрок: он сыграет как в меньшинстве, так и в большинстве. Он прошел хорошую школу в Северной Америке, поиграл в Европе. Маркус — парень с хорошим потенциалом. И по человеческим качествам — то, что нам нужно!» — приводит пресс-служба нижегородского клуба слова Ларионова.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина нижегородцы уступили СКА со счетом 1-4.