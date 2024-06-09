Дмитрий Юдин: «За победу в Кубке Гагарина в СКА дали 20 миллионов рублей»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в интервью «СЭ» рассказал о самых больших премиальных в карьере.

— Самые большие премиальные ты в СКА получал?

— Да.

— За плей-офф?

— Когда выиграли.

— Сколько примерно?

— Если посчитать, то в районе 20 миллионов где-то.

— Это все одинаково получили?

— Я не знаю, насколько ребятам давали, но я с ребятами разговаривал, у меня такая же сумма получалась. Нам после первого раунда недодали сколько-то процентов. И Илья Ковальчук спросил, все ли мы получили в полном размере. Ну и потом решил вопрос.

— Ковальчук все провел?

— Ковальчук, Шипачев. Они ходили к руководству.

Юдин выступал за СКА с 2013 по 2017 год. Хоккеист дважды выигрывал Кубок Гагарина с клубом из Санкт-Петербурга: в сезонах-2014/15 и -2016/17.