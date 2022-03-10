«Динамо» обыграло «Северсталь» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.
Встреча на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 5:2.
В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Оска Линдберг, Антон Ведин, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Эрик О'Делл.
За клуб «Северсталь» голы забили Робин Пресс и Йоонас Няттинен.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций. Запад
Пятый матч
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)
Голы: Линдберг — 1 (Бойков, О`Делл), 20:36 — 1:0. Ведин — 2 (Шипачев), 22:17 — 2:0. Войнов — 3 (Петерссон), 24:10 — 3:0. Пресс — 2 (бол., Стенквист, Вовченко), 26:49 — 3:1. Няттинен — 3 (бол., Вовченко, Гераськин), 30:02 — 3:2. Галиев — 4 (Сергеев, Шипачев), 35:19 — 4:2. О`Делл — 2 (бол., Линдберг, Шипачев), 51:35 — 5:2.
Нереализованные буллиты: Линдберг (Динамо М), 33:35, Сергеев (Динамо М), 38:00.
Вратари: Еременко — Подъяпольский (Шугаев, 26:49, 59:21).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 53 (16+20+17) — 22 (7+11+4).
Судьи: Гофман, Кулаков.
10 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 3-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 2
|10.03
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|4 : 3 ОТ
|10.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|5 : 2