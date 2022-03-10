«Динамо» обыграло «Северсталь» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

Встреча на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 5:2.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Оска Линдберг, Антон Ведин, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Эрик О'Делл.

За клуб «Северсталь» голы забили Робин Пресс и Йоонас Няттинен.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.

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Пятый матч

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Голы: Линдберг — 1 (Бойков, О`Делл), 20:36 — 1:0. Ведин — 2 (Шипачев), 22:17 — 2:0. Войнов — 3 (Петерссон), 24:10 — 3:0. Пресс — 2 (бол., Стенквист, Вовченко), 26:49 — 3:1. Няттинен — 3 (бол., Вовченко, Гераськин), 30:02 — 3:2. Галиев — 4 (Сергеев, Шипачев), 35:19 — 4:2. О`Делл — 2 (бол., Линдберг, Шипачев), 51:35 — 5:2.

Нереализованные буллиты: Линдберг (Динамо М), 33:35, Сергеев (Динамо М), 38:00.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (Шугаев, 26:49, 59:21).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 53 (16+20+17) — 22 (7+11+4).

Судьи: Гофман, Кулаков.

10 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 3-2.