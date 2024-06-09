Защитник «Ак Барса» Юдин: «Я не устраивал Знарка. Даже вещи отправил родителям»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда главным тренером казанцев был Олег Знарок.

— Был ли такой момент в карьере в «Ак Барсе», когда ты хотел уйти в другой клуб?

— Я думаю, нет. Единственное, были разговоры при Олеге Валерьевиче Знарке, что я не устраивал его. Я понимал это. Вещи даже некоторые отправил родителям. Конечно, этого не хотелось.

— Ты понял, почему при Знарке ты сидел в запасе?

— Нет. Требования я ни в коем случае не скидывал. Так же работал, как и все. Просто где-то не попал в симпатию. Он пришел со своими ребятами. Может, он не мог поменять всех, изменить, как ему хотелось бы.

— При Знарке была худшая атмосфера при тебе в «Ак Барсе»?

— Я бы так не сказал на самом деле. Не знаю, спасибо тем же ребятам, которые были постарше, которые видели эту ситуацию. Ребята поддерживали. Спасибо коллективу.

— Можешь ли подтвердить, что команда была разделена?

— Не было прям такого, что какие-то конфликты. Когда ты играешь по рисунку, его выполняешь. Дается рисунок на игру, ты его выполняешь. Выполняешь — играешь. Не выполняешь — не играешь. Такое ощущение, что не было рисунка и некоторым ребятам можно было все.

— Команда это чувствовала?

— В любом мужском коллективе, если видишь, что мы делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я условно мусор в раздевалке убираю, такое ощущается.

— Чувствуется несправедливость.

— Да. Это видно было. Может быть, и поэтому происходили неприятные ситуации. Взгляды друг на друга в раздевалке.

Олег Знарок возглавлял «Ак Барс» с апреля по декабрь 2022 года.