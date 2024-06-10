«Локомотив» заключил двухлетний контракт с Шалуновым

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов подписал новый контракт с ярославцами, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение рассчитано на два сезона. Его предыдущий контракт истек 30 апреля. Шалунов выступает за «Локомотив» с 2021 года.

В прошедшем сезоне 31-летний нападающий набрал 36 (17+19) очков в 68 матчах за ярославцев в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (5+1) очков в 17 играх.