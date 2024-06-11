Наумов: «Федотову в ЦСКА мешало играть то, что он идеалист»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов поделился мнением о возвращении голкипера Ивана Федотова в состав армейцев.

«Лично я оцениваю его сезон положительно. Я знаю, что было много критики, но давайте не забывать, человек пропустил год. Он действительно набрал форму в течение нескольких месяцев. Другой вопрос — психологическая адаптация, а еще требования Ивана самому к себе. У него они очень высокие, он старается, работает на максимум. То, что он идеалист, в какой-то момент ему мешало, поэтому он играл волнами. Но концовку сезона и плей-офф Иван сыграл здорово», — приводит слова Наумова Sport24.

В 2022-2023 годах Федотов проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, а затем вернулся в ЦСКА. В прошедшем сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ. После вылета ЦСКА из Кубка Гагарина хоккеист перешел в «Филадельфию».