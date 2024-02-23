Ротенберг — о матче с минским «Динамо»: «Посвящаем победу нашей армии. Россия, вперед!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

«Хочу посвятить эту победу всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто сейчас находится на фронте, бойцам СВО. Посвящаем сегодня эту победу нашей армии. Россия, вперед!» — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

После этого матча СКА с 95 очками занимает первое место в Западной конференции, «Динамо» с 67 очками — на восьмой строчке.