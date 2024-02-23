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23 февраля, 22:36

Ротенберг — о матче с минским «Динамо»: «Посвящаем победу нашей армии. Россия, вперед!»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

«Хочу посвятить эту победу всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто сейчас находится на фронте, бойцам СВО. Посвящаем сегодня эту победу нашей армии. Россия, вперед!» — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

После этого матча СКА с 95 очками занимает первое место в Западной конференции, «Динамо» с 67 очками — на восьмой строчке.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 67 26 41 67
10 Сибирь 66 27 39 65
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 67 46 21 95
2 Динамо М 66 44 22 94
3 Локомотив 67 44 23 93
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 66 33 33 73
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Сочи 67 23 44 53
10 Куньлунь РС 66 23 43 52
11 Витязь 66 20 46 47
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