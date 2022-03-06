«Динамо» Минск — СКА: все голы третьего матча серии плей-офф КХЛ

СКА обыграл минское «Динамо» в третьем матче первого раунда серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Эмиль Галимов, Георгий Солянников и Никита Гусев. У хозяев шайбы забросили Мальте Стремвалль и Денис Мосалев.

СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-0. Следующий матч 1/8 финала плей-офф КХЛ пройдет в Минске 8 марта.