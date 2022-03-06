«Авангард» — «Ак Барс»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Авангард» переиграл «Ак Барс» в третьем матче первого раунда серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами в третьем периоде отметились нападающие Арсений Грицюк и Павел Дедунов.

«Авангард» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-0. Следующая игра 1/8 финала плей-офф КХЛ пройдет в Балашихе 8 марта.