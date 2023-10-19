«Динамо» Минск — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

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«Куньлунь» на выезде победил минское «Динамо» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Куньлунь» набрал 16 очков и занимает 10-е место «Запада». У «Динамо» — 19 очков и 9-е место.

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