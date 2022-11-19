«Адмирал» по буллитам обыграл минское «Динамо»
«Адмирал» по буллитам в гостях обыграл минское «Динамо» — 4:3 (3:3 в основное время).
В составе минчан отличились Вадим Мороз, Седрик Пакетт и Дмитрий Соколов. У владивостокцев дубль оформил Александр Горшков, еще одну шайбу забил Евгений Лисовец.
Победный буллит реализовал Александр Горшков.
«Адмирал» с 42 очками занял третье место в Восточной конференции. «Динамо» с 34 очками — на 7-й строчке Запада.
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«Динамо Мн» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Мороз — 3 (Душак, Спунер), 10:26 — 1:0. Лисовец — 2 (бол., Гареев, А. Шевченко), 19:35 — 1:1. Горшков — 9 (бол., Шулак, Елисеев), 27:50 — 1:2. Горшков — 10 (бол., Елисеев, Шулак), 32:45 — 1:3. Пакетт — 8 (Спунер), 38:22 — 2:3. Соколов — 7 (Алистров, Меркли), 50:45 — 3:3.
Победный буллит: Горшков.
Вратари: Колосов — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 49 (13+18+16+2) — 16 (6+5+3+2).
Судьи: Бондарь, Лаврентьев.
19 ноября. Минск. «Минск-Арена». 15011 зрителей.
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