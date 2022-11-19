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Сегодня, 19:45

«Динамо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из пяти поражений подряд

Алина Савинова
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«Динамо» одержало победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе московской команды отличились Джордан Уил, Владислав Кодола, которые записали дубли на свой счет в этой встрече, и Якоб Лилья.

У клуба из Пекина шайбы забросили Алекс Рич, Тайлер Вон и Дойл Сомерби.

«Динамо», набрав 39 очков в 32 матчах, занимает 5-е место в таблице Запада. «Куньлунь» с 27 очками в 34 играх расположился на 10-й строчке.

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«Динамо» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы: Уил — 5 (Лилья), 1:36 — 1:0. Уил — 6 (Е.А. Зайцев, Лилья), 17:57 — 2:0. Рич — 3 (Сомерби, Вуд), 20:29 — 2:1. Кодола — 2 (бол., Мартынов), 25:20 — 3:1. Вонг — 3 (бол., Лесли), 37:06 — 3:2. Кодола — 3 (Малышев, Игумнов), 38:45 — 4:2. Сомерби — 2 (Рич, Вуд), 54:50 — 4:3. Лилья — 5 (п.в., Игумнов), 59:45 — 5:3.
Вратари: Коновалов — Смит (58:34 — 59:45).
Штраф: 24 — 18.
Броски: 29 (10+10+9) — 35 (11+13+11).
Судьи: Оскирко, Прокуратов.
19 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 5756 зрителей

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ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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2 Металлург 32 20 12 44
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