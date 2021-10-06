ЦСКА всухую переиграл «Динамо» в дерби

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Красно-синие победили в московском дерби со счетом 3:0.

Голами отметились Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор, который поразил уже пустые ворота.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов провел первый матч на ноль в сезоне.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев прервал свою результативную серию. Он набирал очки в первых 13 матчах сезона.

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«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Соркин — 1 (Окулов, Попов), 30:34 — 0:1. Карнаухов — 2 (Попов), 49:47 — 0:2. Гилмор — 1 (мен., п.в., Сведберг), 57:26 — 0:3.

Вратари: Бочаров (57:14 — 57:26) — Федотов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (6+13+10) — 30 (7+13+10).

Судьи: Белов, Одиньш.

6 октября. Москва. «ВТБ Арена».