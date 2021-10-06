Игорь Уланов объяснил возвращение в «Автомобилист»

Тренер Игорь Уланов объяснил свое возвращение в ХК «Автомобилист». Он вошел в тренерский штаб главного тренера команды Билла Питерса.

— Очень рад вернуться обратно в «Автомобилист», можно даже сказать — в родной коллектив. Есть ребята, кто до сих пор тут играют, многих людей я очень хорошо знаю. Персонал команды — доктора, массажисты, видеооператор — все мне знакомы. Я видел со стороны многие матчи команды. И я, и руководство клуба прекрасно понимаем, что и по статистике, и по положению в турнирной таблице «Автомобилист» находится не на своём месте — клуб должен быть намного выше. Хотя по забитым голам команда идёт на шестом месте в лиге и на третьем — в конференции. «Автомобилист» забивает, но при этом пропускает больше, чем хотелось бы. Так что есть над чем работать, есть что поправлять. Именно это руководство и донесло до меня, говоря о том, какая работа здесь предстоит. В Екатеринбурге собраны талантливые ребята, есть много молодых перспективных игроков, есть сильные иностранцы. Со всеми надо работать и уменьшать количество пропущенных шайб. Их должно быть намного меньше.

— Одна из проблем «Автомобилиста» на старте сезона — нейтрализация меньшинства. Знаете, как помочь команде в этом компоненте?

— Знать то знаю, но все будет зависеть от ребят. Наше дело помочь им, направить игроков в правильное русло — чтобы они позиционно правильно играли, чтобы они помогали друг другу, помогали вратарю перед воротами. 35-40 бросков по своим воротам за матч — это очень много. Ну и, конечно, удаления. Спецбригады сейчас решают исходы матчей. Если взять многие команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, то у них и большинство в порядке, и меньшинство. Думаю, что с большинством у «Автомобилиста» больших проблем нет, но меньшинство надо подкорректировать. Надо донести до команды, что ненужные удаления следует убрать: ни в коем случае нельзя удаляться в зоне нападения. Из-за этого теряются очки, проигрываются матчи и меняется настроение. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось.

— Общались ли уже с Биллом Питерсом, обсуждали ли свой функционал?

— Да, успели пообщаться, но пока очень кратко, поскольку у команды сегодня день игры. В четверг у нас состоится более подробное общение. Что касается моей роли, то это то, что я хорошо знаю, чем давно занимаюсь — работа с защитниками, оборона, игра в меньшинстве, чтобы эти цифры немного поправить.