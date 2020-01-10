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Дэвид Немировски: «Было видно, что «Торпедо» — команда, что у нас: одна цель — победа, два очка»

02:28

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после победы над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1) отметил, что команда выполнила задачу на игру.

— Хорошая игра была. «Ак Барс» много атаковал первые 10-15 минут, много давления было. Мы этого ожидали, сами сыграли неплохо. Во втором периоде начали добавлять, и в третьем — я говорил, что надо быстро играть. Выполнили задание на игру. И, самое главное, было видно, что мы — команда, что у нас: одна цель — победа, два очка.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/16012-ak-bars-kazan-torpedo-nizhegorodskaja-obl.html

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