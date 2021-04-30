Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Демков продлил контракт с минским «Динамо»

11:25
Теги:

Нападающий Артем Демков подписал с минским «Динамо» односторонний контракт сроком на один сезон, информирует пресс-служба клуба.

Следующий сезон станет для 31-летнего Демкова пятым в КХЛ. К этому времени он провел 154 матча и отметился в них 40 (18+22) очками по системе «гол+пас».

Читайте также

Борис Миронов назначен главным тренером «Спартака»
Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня
Варвара Караулова родила сына
Почему посольство США в РФ прекращает выдачу виз для россиян

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд