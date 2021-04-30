Демков продлил контракт с минским «Динамо»

Артем Демков подписал с нами односторонний контракт сроком на один сезон ??



Следующий сезон станет для Артема Демкова пятым в КХЛ. К этому времени в сильнейшей хоккейной лиге Старого Света он провел 154 матча и отметился в них 40 (18+22) очками по системе «гол+пас» ? pic.twitter.com/KPUwNiiNmd