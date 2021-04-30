Демков продлил контракт с минским «Динамо»
11:25
Нападающий Артем Демков подписал с минским «Динамо» односторонний контракт сроком на один сезон, информирует пресс-служба клуба.
Следующий сезон станет для 31-летнего Демкова пятым в КХЛ. К этому времени он провел 154 матча и отметился в них 40 (18+22) очками по системе «гол+пас».
Артем Демков подписал с нами односторонний контракт сроком на один сезон ??— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) April 30, 2021
Следующий сезон станет для Артема Демкова пятым в КХЛ. К этому времени в сильнейшей хоккейной лиге Старого Света он провел 154 матча и отметился в них 40 (18+22) очками по системе «гол+пас» ? pic.twitter.com/KPUwNiiNmd
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