Миронов: «Работаем над комплектованием «Спартака», обязательно будем привлекать молодых хоккеистов»

Борис Миронов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака».

«Реакция только положительная. Все мы прекрасно знаем историю и большие задачи клуба. Для любого специалиста это всегда новый вызов. Я готов на все 100 процентов к этому вызову и постараюсь показать себя только с лучшей стороны.

Хоккей не стоит на месте, с каждым годом игра совершенствуется. Я предпочитаю быстрый, агрессивный, зрелищный хоккей, естественно, хорошо, если команда будет забивать много голов. Обороне всегда уделяется много внимания. Как и игре в атаке, большинству и меньшинству. Это наша часть работы. Сейчас работаем над комплектованием команды и стараемся выбрать лучших из тех, кто есть на рынке. Обязательно будем привлекать молодых хоккеистов, давать им шанс. Все в их руках, они должны цепляться за свой шанс», — приводит слова Миронова официальный сайт «Спартака».

30 апреля «Спартак» объявил о подписании контракта с Мироновым. Соглашение рассчитано на два года. Ранее «Спартак» возглавлял Олег Знарок. Два сезона подряд он выводил красно-белых в плей-офф КХЛ и оба раза вылетал в первом раунде.