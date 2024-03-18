Дементьев: «Мне нравится, что в плей-офф мы возвращаемся к истокам советского хоккея»
Хоккейный эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о плей-офф КХЛ.
«По окончанию первого тура плей-офф мне бросилось в глаза, и чему я очень рад, то, что две третьих голов были забиты в атаках сходу. Это быстрая контратака, быстрый розыгрыш шайбы и поражение ворот. Это самое главное достояние, которое на текущий момент мы можем видеть в хоккее. Потому что в позиционной игре команды очень хорошо отработали свои возможности в атаке и в обороне.
В настоящий момент оборона стоит выше атаки, и не так много шайб было заброшено именно с позиционного нападения. То, что мы возвращаемся к истокам нашего советского хоккея — к атакам с ходу и показываем преимущества быстрой игры, мне это нравится большего всего", — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
В первых матчах второго раунда плей-офф «Локомотив» обыграл «Авангард» (2:1 ОТ), «Трактор» победил «Динамо» (4:2), СКА уступил «Автомобилисту» (2:3), а «Металлург» разгромил «Спартак» (4:0).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|0 : 7
|18.03
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -