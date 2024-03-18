Дементьев: «Мне нравится, что в плей-офф мы возвращаемся к истокам советского хоккея»

Хоккейный эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о плей-офф КХЛ.

«По окончанию первого тура плей-офф мне бросилось в глаза, и чему я очень рад, то, что две третьих голов были забиты в атаках сходу. Это быстрая контратака, быстрый розыгрыш шайбы и поражение ворот. Это самое главное достояние, которое на текущий момент мы можем видеть в хоккее. Потому что в позиционной игре команды очень хорошо отработали свои возможности в атаке и в обороне.

В настоящий момент оборона стоит выше атаки, и не так много шайб было заброшено именно с позиционного нападения. То, что мы возвращаемся к истокам нашего советского хоккея — к атакам с ходу и показываем преимущества быстрой игры, мне это нравится большего всего", — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

В первых матчах второго раунда плей-офф «Локомотив» обыграл «Авангард» (2:1 ОТ), «Трактор» победил «Динамо» (4:2), СКА уступил «Автомобилисту» (2:3), а «Металлург» разгромил «Спартак» (4:0).