Московское «Динамо» 18 марта на территории спортивного комплекса «ВТБ Арена» примет челябинский «Трактор» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Динамо» — «Трактор» в прямом эфире пройдет по подписке для всех зрителей онлайн-сервиса Кинопоиск. Начало — в 19.15 мск. Игру также можно будет посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«СЭ» на своем сайте в разделе матч-центр проведет онлайн-трансляцию с ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Трактор».

Счет в серии: 1-0 в пользу клуба из Челябинска. «Трактор» под руководством Алексея Заварухина 16 марта в гостях обыграл «Динамо» со счетом 4:2.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.