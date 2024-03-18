«Торпедо» продлило контракт с Ворониным

Форвард «Торпедо» Кирилл Воронин подписал новый контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на два сезона.

В сезоне-2023/24 Воронин провел 66 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, в которых набрал 22 (9+13) очка. В 5 играх плей-офф форвард не набрал очков.