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Сегодня, 21:53

Шайба Каменева в овертайме принесла ЦСКА победу над «Сибирью»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Владислав Каменев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

К середине второго периода армейцы вели со счетом 3:0 — у красно-синих отличились Владислав Каменев, Антон Слепышев и Константин Окулов. Новосибирцам удалось сравнять счет: забросили Павел Гоголев, Григорий Белоусов и Тревор Мерфи.

За 36 секунд до конца овертайма нападающий армейцев Владислав Каменев сделал дубль и принес своей команде победу.

ЦСКА занимает седьмое место в таблице ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 73 очками в 66 матчах. Армейцам осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Торпедо» (24 февраля) и московского «Динамо» (26 февраля).

«Сибирь» идет на десятой строчке «Востока» с 65 очками в 66 матчах. Новосибирцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Салавата Юлаева» (24 февраля) и «Барыса» (26 февраля).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Каменев — 15 (Окулов, Долженков), 3:26 — 1:0. Слепышев — 9 (бол., Окулов, Карнаухов), 13:34 — 2:0. Окулов — 15 (Мамин), 26:53 — 3:0. Гоголев — 4 (Андреофф, Белоусов), 29:32 — 3:1. Белоусов — 8 (Мерфи, Шашков), 43:43 — 3:2. Мерфи — 6 (бол., Бутузов, Гоголев), 45:10 — 3:3. Каменев — 16 (Окулов, Дыбленко), 64:24 — 4:3.

Вратари: Гамзин (3:08 — 3:26) — Красоткин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (9+12+5+2) — 27 (8+11+6+2).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

22 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».

Владислав Каменев
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 66 27 39 65
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 66 44 22 94
2 СКА 66 45 21 93
3 Локомотив 66 43 23 91
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 66 33 33 73
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 66 20 46 47
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Барыс – Автомобилист
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Авангард – Лада
 2 : 3 ОТ
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Металлург Мг – Амур
 3 : 0
22.02 17:00
Трактор – Витязь
 3 : 0
22.02 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 2
22.02 19:30
ЦСКА – Сибирь
 4 : 3 ОТ
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