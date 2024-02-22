Шайба Каменева в овертайме принесла ЦСКА победу над «Сибирью»
ЦСКА дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
К середине второго периода армейцы вели со счетом 3:0 — у красно-синих отличились Владислав Каменев, Антон Слепышев и Константин Окулов. Новосибирцам удалось сравнять счет: забросили Павел Гоголев, Григорий Белоусов и Тревор Мерфи.
За 36 секунд до конца овертайма нападающий армейцев Владислав Каменев сделал дубль и принес своей команде победу.
ЦСКА занимает седьмое место в таблице ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 73 очками в 66 матчах. Армейцам осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Торпедо» (24 февраля) и московского «Динамо» (26 февраля).
«Сибирь» идет на десятой строчке «Востока» с 65 очками в 66 матчах. Новосибирцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Салавата Юлаева» (24 февраля) и «Барыса» (26 февраля).
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Каменев — 15 (Окулов, Долженков), 3:26 — 1:0. Слепышев — 9 (бол., Окулов, Карнаухов), 13:34 — 2:0. Окулов — 15 (Мамин), 26:53 — 3:0. Гоголев — 4 (Андреофф, Белоусов), 29:32 — 3:1. Белоусов — 8 (Мерфи, Шашков), 43:43 — 3:2. Мерфи — 6 (бол., Бутузов, Гоголев), 45:10 — 3:3. Каменев — 16 (Окулов, Дыбленко), 64:24 — 4:3.
Вратари: Гамзин (3:08 — 3:26) — Красоткин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (9+12+5+2) — 27 (8+11+6+2).
Судьи: Оскирко, Сидоренко.
22 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|66
|42
|24
|91
|2
|Авангард
|66
|43
|23
|91
|3
|Сал. Юлаев
|66
|41
|25
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|66
|35
|31
|76
|7
|Лада
|66
|30
|36
|74
|8
|Амур
|66
|29
|37
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|66
|27
|39
|65
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|66
|20
|46
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|2
|СКА
|66
|45
|21
|93
|3
|Локомотив
|66
|43
|23
|91
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|66
|36
|30
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|66
|33
|33
|73
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
|22.02
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|4 : 3 ОТ