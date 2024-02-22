Шайба Каменева в овертайме принесла ЦСКА победу над «Сибирью»

ЦСКА дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

К середине второго периода армейцы вели со счетом 3:0 — у красно-синих отличились Владислав Каменев, Антон Слепышев и Константин Окулов. Новосибирцам удалось сравнять счет: забросили Павел Гоголев, Григорий Белоусов и Тревор Мерфи.

За 36 секунд до конца овертайма нападающий армейцев Владислав Каменев сделал дубль и принес своей команде победу.

ЦСКА занимает седьмое место в таблице ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 73 очками в 66 матчах. Армейцам осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Торпедо» (24 февраля) и московского «Динамо» (26 февраля).

«Сибирь» идет на десятой строчке «Востока» с 65 очками в 66 матчах. Новосибирцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Салавата Юлаева» (24 февраля) и «Барыса» (26 февраля).

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ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Каменев — 15 (Окулов, Долженков), 3:26 — 1:0. Слепышев — 9 (бол., Окулов, Карнаухов), 13:34 — 2:0. Окулов — 15 (Мамин), 26:53 — 3:0. Гоголев — 4 (Андреофф, Белоусов), 29:32 — 3:1. Белоусов — 8 (Мерфи, Шашков), 43:43 — 3:2. Мерфи — 6 (бол., Бутузов, Гоголев), 45:10 — 3:3. Каменев — 16 (Окулов, Дыбленко), 64:24 — 4:3.

Вратари: Гамзин (3:08 — 3:26) — Красоткин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (9+12+5+2) — 27 (8+11+6+2).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

22 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».