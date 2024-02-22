Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало седьмую победу подряд
Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу бело-голубым принесли голы Егора Римашевского, Никиты Гусева и Максима Джиошвили. Гусев набрал 85-е очко в текущем сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам, набранным за один регулярный чемпионат КХЛ.
За гостей отличились Давид Думбадзе и Кирилл Пилипенко.
«Динамо» (94 очка) одержало седьмую победу подряд и лидирует в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) идет пятой на «Западе». У череповчан прервалась серия из пяти побед подряд.
В заключительных матчах регулярки «Динамо» дома примет «Адмирал» (24 февраля) и ЦСКА (26 февраля), а «Северсталь» на выезде сыграет со «Спартаком» (24) и «Салаватом Юлаевым» (26).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Думбадзе — 2 (мен.), 18:37 — 0:1. Римашевский — 5 (Уил, Готовец), 26:19 — 1:1. Гусев — 23 (буллит), 40:47 — 2:1. Джиошвили — 11 (бол., Ильенко, Миронов), 52:28 — 3:1. Пилипенко — 32 (бол., Буренов, Ярош), 57:56 — 3:2.
Вратари: Коновалов — Самойлов (56:22 — 57:56, 58:29).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 32 (14+9+9) — 24 (3+10+11).
Судьи: Белов, Овчинников.
22 февраля. Москва. «ВТБ Арена».
|Восточная конференция
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|43
|23
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|3
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|4
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|5
|Автомобилист
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|36
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|80
|6
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|31
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|36
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|8
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|29
|37
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|66
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|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|2
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|45
|21
|93
|3
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|43
|23
|91
|4
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|66
|39
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|86
|5
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|66
|36
|30
|80
|6
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|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|66
|33
|33
|73
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
|22.02
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|4 : 3 ОТ