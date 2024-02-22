Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало седьмую победу подряд

Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу бело-голубым принесли голы Егора Римашевского, Никиты Гусева и Максима Джиошвили. Гусев набрал 85-е очко в текущем сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам, набранным за один регулярный чемпионат КХЛ.

За гостей отличились Давид Думбадзе и Кирилл Пилипенко.

«Динамо» (94 очка) одержало седьмую победу подряд и лидирует в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) идет пятой на «Западе». У череповчан прервалась серия из пяти побед подряд.

В заключительных матчах регулярки «Динамо» дома примет «Адмирал» (24 февраля) и ЦСКА (26 февраля), а «Северсталь» на выезде сыграет со «Спартаком» (24) и «Салаватом Юлаевым» (26).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Думбадзе — 2 (мен.), 18:37 — 0:1. Римашевский — 5 (Уил, Готовец), 26:19 — 1:1. Гусев — 23 (буллит), 40:47 — 2:1. Джиошвили — 11 (бол., Ильенко, Миронов), 52:28 — 3:1. Пилипенко — 32 (бол., Буренов, Ярош), 57:56 — 3:2.

Вратари: Коновалов — Самойлов (56:22 — 57:56, 58:29).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (14+9+9) — 24 (3+10+11).

Судьи: Белов, Овчинников.

22 февраля. Москва. «ВТБ Арена».