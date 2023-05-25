ЦСКА продлил контракт с Виталием Абрамовым на 4 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Виталием Абрамовым.

Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 4 года.

Абрамов выступает за ЦСКА с 2021 года. В сезоне-2022/23 он набрал 16 (11+5) очков в 52 матчах за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ и 5 (4+1) очков в 26 играх плей-офф.