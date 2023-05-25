Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда»
Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».
Его место займет Антон Курьянов, который до этого занимал должность генерального менеджера омского клуба.
«Дорогие омичи, дорогие болельщики «Авангарда»! Ровно 5 лет назад я принял предложение Александра Валерьевича Дюкова стать председателем Совета директоров хоккейного клуба «Авангард». 5 лет — неплохой срок для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть на то, что было сделано. События этих 5 лет могли бы легко стать основной для какого-нибудь крутого блокбастера. Столько трудностей нам удалось преодолеть вместе и стать частью большой истории. Любой другой на нашем месте уже сдался бы, любой — но не мы, потому что мы — «Авангард»...
Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу — и это Антон Курьянов. Теперь он поведет «Авангард» за собой, как когда-то с успехом делал это на льду. Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю «Авангард» в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда!» — говорится в заявлении Крылова, опубликованном на официальном сайте «Авангарда».
Александр Крылов был председателем совета директоров «Авангарда» с марта 2018 года. При нем команда один раз выиграла Кубок Гагарина и один раз вышла в финал плей-офф.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3