Вратарь Галимов объяснил, почему не собирается завершать карьеру
Экс-вратарь омского «Авангарда» Станислав Галимов в интервью «СЭ» рассказал, почему не собирается завершать карьеру хоккеиста.
— Вы не собираетесь завершать карьеру. Какие ваши мотивы возвращения в хоккей?
— Когда пошли успехи в реабилитации, меня потянуло на лед. Примерно с конца апреля — начала мая. До этого не хотелось даже смотреть на форму и брать ее в руки. Как только пошел прогресс в реабилитации, захотелось тренироваться и играть. Чувствую силы. Хочется еще остаться в игре, снова прочувствовать атмосферу.
— Силы действительно есть? Получится ли вернуться на уровень КХЛ и выдержать его весь сезон?
— Трудно обещать это. Можно постараться. Это и есть моя цель. Я изучаю варианты не только в КХЛ. Может быть, появится достойное предложение из Европы. Грустно заканчивать карьеру на такой ноте и уходить на пенсию после травмы. Хочется сыграть нормальный сезон, как в Финляндии. Тогда я попал в похожую ситуацию. Если бы понимал, что моя травма хроническая или, как утверждали некоторые люди, врожденная аномалия, то это одно. Но я знаю, что это несчастный случай. Хочется закончить карьеру на хорошей ноте.
— Как проходят ваши тренировки? Болевые ощущения остались в прошлом?
— Процентов на 90 восстановление прошло. Активно занимаюсь ОФП. Параллельно занимаюсь лечебной физкультурой. Это долгий процесс. Недавно впервые вышел на лед.
— В обычной жизни травма плеча сказывается?
— Сейчас — нет. С конца апреля в бытовом плане никаких проблем не испытывал. Но первые месяцы: январь, февраль, март — было очень сложно. Рука работала на 50 процентов. Даже ребенка поднять не мог. Было очень тяжело в быту. Больше психологически. Чувствуешь себя неполноценным человеком, — сказал Галимов.
1 мая «Авангард» объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.
Полностью интервью Станислава Галимова читайте на сайте «СЭ».
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|41
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|П
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|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
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|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
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|83
|5
|Металлург
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|83
|6
|Сибирь
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|38
|30
|83
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|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3