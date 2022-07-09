Нападающий Кара перейдет в «Витязь»

По информации «СЭ», форвард Владислав Кара перейдет в «Витязь».

Прошлый сезон он провел в «Югре» в ВХЛ, а в начале межсезонья вернулся в «Северсталь», за которую выступал ранее.

Однако за череповецкую команду 24-летний Кара играть не будет и подпишет контракт с подмосковным клубом.