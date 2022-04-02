СКА — ЦСКА: составы команд на первый матч серии

2 апреля стартует финальная серии плей-офф Западной конференции КХЛ. СКА на своем льду сыграет против ЦСКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

СКА

Юханссон (Самонов);

Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;

Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьев — Моисеев;

Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;

Пыленков, Тимкин — Бардаков — Швец-Роговой, Кетов.

ЦСКА

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;

Киселевич — Диц, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;

Грудинин, Абрамов — Андронов — Панкратов, Мингачев.

В текущем сезоне команды провели между собой три матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА выиграл две игры в Москве, одну победу одержал в Санкт-Петербурге СКА со счетом 3:2.

Начало встречи 2 апреля — 17:00.