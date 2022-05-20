Плотников останется в ЦСКА еще на два года

Руководство ЦСКА договорился о подписании нового контракта с форвардом Сергеем Плотниковым. Об этом сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

«Мы с Плотниковым договорились, — цитирует ТАСС Есмантовича. — Он остается в ЦСКА, это точно. С [Владиславом] Каменевым договорились, он остается в ЦСКА. Слова «договорились» и «регистрация контракта» — здесь есть нюансы, но они не имеют значения. Это вопрос не времени, а регистрации. У обоих контракты на два года».

Кроме того, Есмантович высказался о будущем форварда Сергея Андронова.

«Мы с Сережей Андроновым встречались на днях, говорили про определенные вещи. У нас есть понимание ситуации. И он, и мы принимаем решение», — сказал руководитель армейского клуба.

31-летний Плотников выступает за ЦСКА с 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 27 очков (16 шайб + 11 передач). В плей-офф на его счету 13 (6+7) очков в 22 играх.

32-летний Андронов защищает цвета ЦСКА с 2014 года. В прошлом сезоне форвард в 46 играх набрал восемь (6+2) очков. В 12 играх плей-офф на его счету одна заброшенная шайба.