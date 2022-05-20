Воробьев отреагировал на переход Шипачева и Войнова в «Ак Барс»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в «Ак Барс».

— Как тренер ты пытаешься собрать лучшую команду и лучших игроков, которых можешь. Шипачев и Войнов — отличное пополнение. Это мастеровитые игроки с опытом. Но что из этого получится? Это уже проблема «Ак Барса», ведь растет давление на клуб.